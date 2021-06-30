Актриса Ирина Сопонару и юморист Юрий Ткач оказались вместе на сеновале, в сеть попали яркие фото
Как сообщает Politeka.net, известная актриса-юмористка из "Женского квартала" Ирина Сопонару опубликовала в своем микроблоге в Instagram интересные фотографии, на которых позирует вместе с Юрием Ткачом на сеновале. Похоже, эти кадры были сделаны на съемочной площадке ситкома "Однажды под Полтавой", в котором эта парочка вместе снимается.
На снимках Ира и Юра выглядят так, будто застуканы врасплох, особенно актриса, которая начала поспешно прикрываться простынями и закрывать лицо рукой. Внимание привлекает забавный вид Ткача – перед камерой он появился в серой майке и семейных трусах характерного узора.
В подписи к публикации Сопонару написала: "ШОК КОНТЕНТ! Смотреть до конца! Скандал! Интриги! Расследования! Что еще я забыла добавить?". Пользователей здорово повеселила эта картина и они начали активно комментировать снимки: "Юрчик замер", "Таки замутили", "Ну какой Ткач смешной, в семейных труселях. Мачо в койке. А может это сеновал?", "Ждём новых серий", "С нетерпением ждем".
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