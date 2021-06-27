Актриса Ирина Сопонару из "Женского квартала" показала очаровательное фото с отдыха на природе

Как сообщает Politeka.net, участница "Женского квартала" Ирина Сопонару часто делится с поклонниками яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милым черно-белым кадром с отдыха на природе, на котором позирует в компании очаровательного песика.

Похоже, что девушка загорала на пляже топлес, хотя на снимке выглядит полностью обнаженной. Ира прижимает к груди милого песика, который прикрывает ее голое тело, а сама отвернула голову в сторону. Волосы девушки собраны в небрежный пучок, а на ее лице, похоже полный восторг от собаки на руках.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "Чистое счастье. Хорошего воскресенья". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото звезды: "Это типа есть пояс из собачьей шерсти, а есть лифон?", "Прелестный собак!", "У собаки счастливы вид", "Красотка", "Сладуськи", "Как зовут вашего песика?".

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" Сопонару удивла размером выреза в платье, фото: "Ирина - ты маленькое чудо".

Как сообщала Politeka, Звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару в компании певицы Tayanna поразила видом в экстремальном мини: «Ох, и ноги».