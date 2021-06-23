Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару одна из самых популярных актрис "Женского квартала". На красотку подписаны сотни тысяч фанатов в Инстаграм и девушка старается не разочаровывать публику, постоянно радуя контентом.
На новом фото Ирина показалась в платье с большим вырезом до бедра. Образ красотка дополнила стильными очками и сумочкой. Сопонару выставила одну ножку, так и маня к себе.
"Бог разрушает наши планы, когда видит, что они могут разрушить нас…. Поэтому в любой непонятной ситуации - breath in, breathe out, and trust the universe (вдохните, выдохните и доверяйте вселенной, - прим. ред)", - написала Ирина.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Огонь", "Прекрасная девушка", "Идеальная Ирина", "Ирина - ты маленькое чудо".
Сообщалось, что украинская актриса, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару порадовала фанатов ярким видом.
Ирина позировала в экстремально коротких шортиках, которые подчеркнули ее стройные длинные ножки. Tayanna тоже не отставала. Она надела легкое коротенькое платьице. А вот Оруджова выбрала более скромный наряд.
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