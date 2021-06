Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару одна з найпопулярніших актрис "Жіночого кварталу". На Красуню підписані сотні тисяч фанатів в Instagram і дівчина намагається не розчаровувати публіку, постійно радуючи контентом.

На новому фото Ірина здалася в сукні з великим вирізом до стегна. Образ красуня доповнила стильними окулярами і сумочкою. Сопонару виставила одну ніжку, так і манячи до себе.

"Бог руйнує наші плани, коли бачить, що вони можуть зруйнувати нас.... Тому в будь-якій незрозумілій ситуації-breath in, breathe out, and trust the universe (вдихніть, видихніть і довіряйте Всесвіту, - прим. ред)", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "прекрасна дівчина", "ідеальна Ірина", "Ірина - ти маленьке диво".

Повідомлялося, що українська актриса, зірка «жіночого кварталу» Ірина Сопонару порадувала фанатів яскравим виглядом.

Ірина позувала в екстремально коротких шортиках, які підкреслили її стрункі довгі ніжки. Tayanna теж не відставала. Вона одягла легке коротеньке платтячко. А ось Оруджова вибрала більш скромний наряд.

