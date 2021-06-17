Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась необычным кадром из новой фотосессии, на котором появилась в образе жгучей брюнетки.

На новой фотографии Ирина запечатлена в тусклой комнате с растением, она стоит в интересной позе над горшком с вазоном и не смотрит в объектив. Перед камерой актриса появилась в необычном образе – на ней черное кружевное боди и черные туфельки на шпильках. Похоже, чтобы превратиться в брюнетку звезда надела парик с темными волосами в стрижке каре, а на ее глазах стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "Круто быть добрым". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Планируется перезапуск "Лиона-Киллера" для взрослых?", "Бомба", "Что за пантера. Женщина-хищник", "Ну такое", "Ты решила меня с ума свести", "Не заводи", "Ах, какие ножки", "Тигрица, а не кошечка", "Краля", "Красива", "Мне очень нравится", "Просто красотка".

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