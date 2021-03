Звезда Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару заинтриговала поклонников в открытом черном платье на бретелях

Актриса "Женского Квартала" поделилась ярким снимком на фоне эмблемы Лиги Смеха на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Юмористка прокомментировала свою фотографию цитатой из песни Rachel Ferguson "Never Good Enough".

Ирина написала: "When a girl is good, she’s never good enough.... So? Shall we be bad? 😈"

Судя по всему, юмористка решила пошалить, именно такой шальной она предстала в новом образе.

На фото Сопонару изображена в студии, где снимают известное шоу Лига Смеха. Полы платья девушка подняла, а озорной взгляд направила в сторону.

Красотка в черном платье с открытыми плечами и ключицами на тонких бретелях. Волосы блондинка собрала в неряшливый пучок, сделав акцент на массивных серьгах и нежной коралловой помаде.

Сопонару кокетливо приоткрыла губки и широко открыла глаза.

Приблизительный перевод текста, который написала девушка гласит: "Хорошая девочка никогда не будет достаточно хорошей. Так? Будем ли мы плохими?"

На что поклонники отреагировали мириадами сердечек и заверениями, что эти слова ники не относятся к Ирине, ведь она прекрасна во всем.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Ви красива!", "she’s never good enough.... - Ира, это не про тебя. Ты - совершенство во всём!", "❤️❤️❤️❤️❤️...ну дуже файна", - написали поклонники Ирины.

Напомним, что горячие блондинки из "Женского квартала" устроили день соблазна в модных нарядах: "Сплошной огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная красотка из "Квартал 95" показала, что приносит женщинам наслаждение: "Со всей силы...".

Также Politeka писала, что блондинка-красотка из "Женского квартала" устроила пикантные шалости в нижнем белье: "Вай, мама!".