Звезда Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару заинтриговала поклонников в открытом черном платье на бретелях
Актриса "Женского Квартала" поделилась ярким снимком на фоне эмблемы Лиги Смеха на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Юмористка прокомментировала свою фотографию цитатой из песни Rachel Ferguson "Never Good Enough".
Ирина написала: "When a girl is good, she’s never good enough.... So? Shall we be bad? 😈"
Судя по всему, юмористка решила пошалить, именно такой шальной она предстала в новом образе.
На фото Сопонару изображена в студии, где снимают известное шоу Лига Смеха. Полы платья девушка подняла, а озорной взгляд направила в сторону.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Беременная Меган Маркл изумила сходством с возлюбленной деда принца Гарри: поразительное фото
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
"Вечная память тебе, Андрюша": трагически оборвалась жизнь 19-летнего бойца ВСУ
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Красотка в черном платье с открытыми плечами и ключицами на тонких бретелях. Волосы блондинка собрала в неряшливый пучок, сделав акцент на массивных серьгах и нежной коралловой помаде.
Сопонару кокетливо приоткрыла губки и широко открыла глаза.
Приблизительный перевод текста, который написала девушка гласит: "Хорошая девочка никогда не будет достаточно хорошей. Так? Будем ли мы плохими?"
На что поклонники отреагировали мириадами сердечек и заверениями, что эти слова ники не относятся к Ирине, ведь она прекрасна во всем.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Ви красива!", "she’s never good enough.... - Ира, это не про тебя. Ты - совершенство во всём!", "❤️❤️❤️❤️❤️...ну дуже файна", - написали поклонники Ирины.
Напомним, что горячие блондинки из "Женского квартала" устроили день соблазна в модных нарядах: "Сплошной огонь".
Как сообщала Politeka, соблазнительная красотка из "Квартал 95" показала, что приносит женщинам наслаждение: "Со всей силы...".
Также Politeka писала, что блондинка-красотка из "Женского квартала" устроила пикантные шалости в нижнем белье: "Вай, мама!".