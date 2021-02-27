Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в чувственном образе

На фото Ирина показалась в темном пиджаке и стильных серьгах. Сопонару позировала боком, волосы собрав в хвостик. Актриса в руке держала большую красную розу, наслаждаясь ее запахом. Девушке настолько было хорошо, что звезда даже закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обожаю цветы со всей силы. Дарите своим женщинам цветы, без повода, делайте имиджевые акции, это обалденно круто", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков, включая жену Кошевого, и написали комментарии:

"Твои фотки в ленте радуют", "Ирочка, супер", "Вы очень красивая", "Милая-милая девочка, красивая", "Очаровашка", "Ирина красивее всех цветов", "Королева", "Так красива".

Мы писали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поразила дерзким взглядом в вечернем платье.

Ирина Сопонару пополнила страничку красивым снимком, выполненным в классической черно-белой гамме. На нем актриса "Женского Квартала" позирует в коротком черном платье с тончайшими бретелями, которые открывают вид на манящие ключицы и загадочную впадинку между грудей красотки.

Напомним, блондинка-красотка из "Женского квартала" устроила пикантные шалости в нижнем белье

А еще Politeka писала, что дерзкая блондинка из «Женского Квартала» восхитила экстра-декольте, засветив интимное тату

Также Politeka сообщала, что яркая блондинка из "Квартал 95" подразнила обнаженными плечиками в летнем образе



