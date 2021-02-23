Звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95», украинская актриса Ирина Сопонару, сразила наповал пикантным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, сделанных во время съемок «Лиги смеха». Сопонару была одета в невероятной красоты белое платье с очень глубоким декольте. Вырез был настолько глубоким, что Сопонару ненароком засветила татуировку в интимном месте. Под бюстом, прямо посередине, у девушки красовалась миниатюрная татуировка.

Стоит отметить, что за исключением экстра-декольте сам наряд был весьма скромным. Длинные объемные рукава придали образу элегантности, а длина сместила акцент на бюст. Волосы Ирины были собраны в аккуратную гульку.

«А это пост благодарности дизайнеру , которая создала для меня роскошное платье, в котором я блистала на @ligasmeha. Светлана, спасибо тебе огромное», - подписала фото звезда.

В комментариях белокурой бестии оставили массу приятных слов.

«Эталон красоты», «Как всегда выглядишь на миллион долларов», «Красотка», «Ты просто космос», «Мадам», «Ирочка зе бест», «Шикарная женщина», «Кукла», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина Сопонару является одной из ведущих актрис «Женского квартала» и «Квартал 95».

Напомним, что Сопонару из "Женского Квартала" восхитила точеной фигурой в крохотном платье: "Ируся, ты прекрасна".

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