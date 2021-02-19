Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару блиснула стрункими ніжками в міні-сукні
Артистка демонструє струнку фігуру, викликаючи справжню заздрість, пише Politeka.net.
Цього разу красуня постала в красивій міні-сукні, завдяки якій оголилися стрункі ніжки. Крій вбрання був таким, що підкреслив тонку талію.
Сіточка навряд чи прикрила глибоке декольте і руки артистки.
Красива зачіска і великі сережки у вухах стали відмінним завершенням образу.
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"Запрошую Вас на концерт 26 і 27 лютого в МЦКМ Жовтневий, буде багато зірок, жартів, музики, довгих ніг і коротких спідниць😉", - написала зірка.
За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Ти найкращий кумир!!!😭 😻 😻 ", "Я тебе дуже люблю!😘 😍 ", "Неймовірна", " шалено красива😍", " Ви клас❤️", " коли назад в КВК?)) ", "Яка ж ти красива😻❤️", " Блін, Ірочко, я б пішла але я живу в Чернівцях, а зараз немає можливості приїхати😔 💔 😭", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ірина Сопонару народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях. Зірка румунського походження зараз живе в Києві.
Дівчина закінчила факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету.
Також Ірина навчалася в театральній студії театру "Чорний Квадрат", а також була учасницею команди КВК "Вінницькі перці".
Пізніше стала зніматися в скетч-комедії "Країна У". Зараз вона бере участь в шоу "Жіночий квартал» і в "Лізі сміху".
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