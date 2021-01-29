Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару решила сменить образ для будущих съемок шоу

Недавно Ирина рассказала, что не может по контракту кардинально менять цвет волос и прическу, однако это не значит, что она не может полностью сменить стиль ради выступления и примерить новый образ. В этот раз кокетливая артистка решилась на смелый шаг и стала полицейской. Кадром с новым перевоплощением Сопонару поделилась в Инстаграм.

На снимке Ирина позировала в кепке и черной безрукавке с нашивками полиции. Повернувшись к камере, артистка кокетливо улыбалась и восхитила новым фото. В сети сразу же обсудили новый образ Сопонару и даже отметили, что ей идет форма – строгий стиль всегда отлично сочетается со стройной фигурой красотки.

Ранее девушка также примерила серию брючных костюмов и классических платьев с вставками из эко-кожи, показав новую себя.

«Ух ты! Неожиданно! Тебе и форма идёт !!!!; Ирине нужно идти в органы, очень хорошо форма подходит! Вааау🔥🔥! ... Алло, полиция, я знаю кто сегодня будет нетрезвый за рульом😄😄; Ирочка, ты что профессию изменила? 😉; Воууу, воуууу, полегче😏Одену я сейчас маску, одену😄; Самая полицейская в мире я бы совершил преступление ради нее чтобы она меня приняла😍; Вам форма очень идёт))); Арестуй меня 😋; Прекрасная полиционерка !!!».

Мы также писали, что Ирина обладает восхитительной фигурой: точеной талией, упругими бедрами и волнующими изгибами. На одном из свежих снимков Ирина предстала в необычном белом платье с рюшами и огромным декольте. Красотка не спеша принялась расстёгивать пуговицы на платье, блеснув всем тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

«Во всем видеть хорошее», - коротко подписала снимок эффектная блондинка. Фолловеры одарили красотку из Квартала восторженными комментариями, как и в предыдущие разы.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".