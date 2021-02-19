Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару сверкнула стройными ножками в мини-платье

Артистка демонстрирует стройную фигуру, вызывая настоящую зависть, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка предстала в красивом мини-платье, благодаря которому оголились стройные ножки. Крой наряда был таким, что подчеркнул тонкую талию.

Сеточка едва ли прикрыла глубокое декольте и руки артистки.

Красивая прическа и крупные серьги в ушах стали отличным завершением образа.

"Приглашаю Вас на концерт 26 и 27 февраля в МЦКИ Октябрьский, будет много звезд, шуток, музыки, длинных ног и коротких юбок😉", - написала звезда.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Ты лучший кумир!!!😭😻😻", "Я тебя очень люблю!😘😍", "Невероятная", "Безумно красивая 😍", "Вы класс ❤️", "Когда обратно в КВН?))", "Какая же ты красивая😻❤️", "Блин,Ирочка я бы пошла но я живу в Черновцах ,а сейчас нету возможности приехать😔💔😭", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах. Звезда румынского происхождения сейчас живет в Киеве.

Девушка окончила факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета.

Также Ирина училась в театральной студии Театра «Черный Квадрат», а также была участницей команды КВН «Винницкие перцы».

Позже стала сниматься в скетч-комедии "Країна У". Сейчас она участвует в шоу «Женский квартал» и в «Лиге Смеха».

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".