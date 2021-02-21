Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару згадала відпочинок на морі і показала свій літній образ
Актриса "Жіночого кварталу" поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи з усього, гумористка втомилася від холодної зими, і вже щосили мріє про літо і сонце. Вона опублікувала фото, зроблене якраз в теплу пору року.
На фото Сопонару зображена на вулиці на тлі сходів. Красуня вийшла на прогулянку в чорному топі або сукні з відкритими плечима і ключицями. Волосся блондинка зібрала в тугий високий хвіст, а яскравим акцентом в її образі стала помада кольору фуксія.
Сопонару кокетливо нахилила голову і злегка посміхнулася, дивлячись в камеру.
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Шанувальники гумористки тут же помітили, що знімок зроблений в Одесі.
"А всередині, я на морі", - підписала кадр артистка.
Її фанати тут же почали коментувати фото.
"Яке класне фото!", "І уві сні", "Іринка у нас в Одесі. Крутяяяк", "красуня", "Помада вогонь", "Чарівна", "ви просто красуня", "прекрасне фото я теж на морозі.. десь дуже далеко", "шкіра та кістки", "дуже красива дівчина", "цукерочка!", "Тебе не впізнати гримувалася довго?", "Іриша ти солоденький персик", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів: "у кадр потрапили...".
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