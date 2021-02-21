Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару згадала відпочинок на морі і показала свій літній образ

Актриса "Жіночого кварталу" поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, гумористка втомилася від холодної зими, і вже щосили мріє про літо і сонце. Вона опублікувала фото, зроблене якраз в теплу пору року.

На фото Сопонару зображена на вулиці на тлі сходів. Красуня вийшла на прогулянку в чорному топі або сукні з відкритими плечима і ключицями. Волосся блондинка зібрала в тугий високий хвіст, а яскравим акцентом в її образі стала помада кольору фуксія.

Сопонару кокетливо нахилила голову і злегка посміхнулася, дивлячись в камеру.

Шанувальники гумористки тут же помітили, що знімок зроблений в Одесі.

"А всередині, я на морі", - підписала кадр артистка.

Її фанати тут же почали коментувати фото.

"Яке класне фото!", "І уві сні", "Іринка у нас в Одесі. Крутяяяк", "красуня", "Помада вогонь", "Чарівна", "ви просто красуня", "прекрасне фото я теж на морозі.. десь дуже далеко", "шкіра та кістки", "дуже красива дівчина", "цукерочка!", "Тебе не впізнати гримувалася довго?", "Іриша ти солоденький персик", - пишуть люди.

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