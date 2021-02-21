Звезда Студии «Квартал 95» Ирина Сопонару вспомнила отдых на море и показала свой летний образ

Актриса «Женского Квартала» поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, юмористка устала от холодной зимы, и уже вовсю мечтает о лете и солнце. Она опубликовала фото, сделанное как раз в теплое время года.

На фото Сопонару изображена на улице на фоне лестницы. Красотка вышла на прогулку в черном топе или платье с открытыми плечами и ключицами. Волосы блондинка собрала в тугой высокий хвост, а ярким акцентом в ее образе стала помада цвета фуксия.

Сопонару кокетливо наклонила голову и слегка усмехнулась, глядя в камеру.

Поклонники юмористки тут же заметили, что снимок сделан в Одессе.

«А внутри, я на море», - подписала кадр артистка.

Ее фанаты тут же принялись комментировать фото.

«Какое классное фото!», «И во сне», «Иринка у нас в Одессе. Крутяяяк», «Красотка», «Помада огонь», «Очаровательная», «Вы просто красотка», «Прекрасное фото я тоже на морозе.. где-то очень далекооо», «Кожа да кости», «Очень красивая девушка», «Конфеточка!», «Тебя не узнать гримировалась долго?», «Ириша ты сладенький персик», - пишут люди.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".