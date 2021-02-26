Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала свое утро

На фото Ирина позировала в черном кружевном белье. Красотка развернулась спиной, решив блеснуть упругим "орешком". Волосы у Сопонару остались распущенными, актриса за них взялась рукой, показывая маникюр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро, мир", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Уау. Нереально горячая", "Шикарная", "Очень красивая и обаятельная девушка, вы супер", "Иришка, это слишком горячо. Хотя правильный стиль одежды, лето скоро", "Милая, привлекательная", "Ты прекрасна, спору нет", "Доброе утро", "Класс, Ириночка, супер", "мы англичане любим приветствовать своих на родном языке!!!", "Ирочка, каждое твое фото - это шедевр!!!", "Вай мама, кто это???", "О, божечки".

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Сопонару была одета в невероятной красоты белое платье с очень глубоким декольте. Вырез был настолько глубоким, что Сопонару ненароком засветила татуировку в интимном месте. Под бюстом, прямо посередине, у девушки красовалась миниатюрная татуировка.

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