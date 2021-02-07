Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару похвасталась внешностью в просторном свитере
Известная блондинка покорила тысячи фанатов, благодаря своему таланту и внешности, пишет Politeka.net. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, радуя своих поклонников новыми снимками.
В этот раз модель сфотографировали во время того, как она делает селфи. Звезда распустила свои волосы, которыми невозможно не гордиться.
Ирина была в объемном сером и ничем не примечательном свитере. Однако она собой скрасила этот наряд.
"Скажи ей, что любишь ее 🧡", - подписала снимок артистка.
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За четыре часа пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев:
"Какая изумительно красивая девушка !!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😘😘😘", "Красотка❤️", "Ира я тебя люблю😍😍😍😍😍😍😍😍", "Красотулька😍", "Вы самая лучшая", "Бомба-ракета!", "Просто шик ❤️💗", "Супер красотка", "Ухххх тыыы😍", "В восхищении!!!!!!👏🔥👍💖", "Красота бесконечна!", "Вы, как всегда, волшебная 😊👌", "Нереальная😍", "💐❤️так все ж ЕЁ Любят! И не спрашивай даже.💐💐💐🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Как всегда-😍😍😍🎉🎉🎉🙌🙌🙌", "Ну прям мажорка", "А айфон тебе в ответ: "Ты прекрасна, споров нет .." 🔥👍😊", "Симпатяжка", "Просто огонь 🔥🔥", "Люблю тебя ❤️❤️❤️❤️и сериал одного разу под полтавой 😍😍", "Я само совершенство. Глаз не оторвать", "Ируся как всегда восхитительна🔥❤️", "Ирочка Вы Просто Вау Красивая Шикарная блондинка Я Вас Обожаю Люблю".
Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".
Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".
Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".