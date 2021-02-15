Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя, обратившись к фанатам

На фото Ирина позировала в черном платье с большим декольте, а образ дополнила золотым украшением на шее и ярким мейкапом. Звезда показалась в гримерке, пока с ней работал стилист. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливого Дня Святого Валентина. Надеюсь, все влюблены и счастливы", - написала Сопонару под фотографией.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Пылкой любви и счастья!", "Конечно влюблены, а вы?", "Очень крутая блондинка", "Да, мне 16 лет и у меня есть парень, очень люблю его", "Губки бантиком, волшебная Ирина", "Иринка это стоматолог с новой бормашиной или визажист макияж наводит", "В тебя я влюблен, моя муза", "Кто это такой красивый", "Ирка,что тебя так напугало?На тебе лица нет".

Мы писали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поразила дерзким взглядом в вечернем платье.

Ирина Сопонару пополнила страничку красивым снимком, выполненным в классической черно-белой гамме. На нем актриса "Женского Квартала" позирует в коротком черном платье с тончайшими бретелями.

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