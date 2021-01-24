Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару принялась расстегивать пуговицы на платье, взбудоражив фанатов

34-летняя знаменитость любит баловать поклонников пикантными фотографиями, которые она размещает на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Тем более, что актрисе есть, что показать. Она обладает восхитительной фигурой: точеной талией, упругими бедрами и волнующими изгибами. На одном из свежих снимков Ирина предстала в необычном белом платье с рюшами и огромным декольте. Красотка не спеша принялась расстёгивать пуговицы на платье, блеснув всем тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

«Во всем видеть хорошее», - коротко подписала снимок эффектная блондинка.

Фолловеры одарили красотку из Квартала восторженными комментариями.

"Ухтышка Яринка какая ты красивая💋", "Ох и образ", «Женщина-мечта», «Красотка неземная», - пишут в сети.

Не так давно мы сообщали, что Ирина в суперсмелом наряде с открытой спиной отвернулась от камеры и продемонстрировала во всей красе свои хрупкие плечи и рельефную спину, "скованные" кружевными лямками. Звезда дополнила образ черным маникюром и убрала распущенные волосы вперед.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".