Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару заінтригувала шанувальників у відкритій чорній сукні на бретелях

Актриса "Жіночого кварталу" поділилася яскравим знімком на тлі емблеми Ліги Сміху на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Гумористка прокоментувала свою фотографію цитатою з пісні Rachel Ferguson "Never Good Enough".

Ірина написала: "When a girl is good, she's never good enough.... So? Shall we be bad? 😈"

Судячи з усього, гумористка вирішила побешкетувати, що такою шаленою вона постала в новому образі.

На фото Сопонару зображена в студії, де знімають відоме шоу Ліга Сміху. Підлоги сукні Дівчина підняла, а пустотливий погляд направила в сторону.

Красуня в чорній сукні з відкритими плечима і ключицями на тонких бретелях. Волосся блондинка зібрала в неохайний пучок, зробивши акцент на масивних сережках і ніжною коралової помади.

Сопонару кокетливо відкрила губки і широко відкрила очі.

Приблизний переклад тексту, який написала дівчина говорить: "хороша дівчинка ніколи не буде достатньо хорошою. Так? Чи будемо ми поганими?"

На що шанувальники відреагували міріадами сердечок і запевненнями, що ці слова Ніки не відносяться до Ірини, адже вона прекрасна у всьому.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Ви красива!", "she’s never good enough.... - Іра, це не про тебе. Ти-досконалість у всьому!", "❤️❤️❤️❤️❤️...ну дуже файна", - написали шанувальники Ірини.

