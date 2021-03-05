Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару заінтригувала шанувальників у відкритій чорній сукні на бретелях
Актриса "Жіночого кварталу" поділилася яскравим знімком на тлі емблеми Ліги Сміху на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Гумористка прокоментувала свою фотографію цитатою з пісні Rachel Ferguson "Never Good Enough".
Ірина написала: "When a girl is good, she's never good enough.... So? Shall we be bad? 😈"
Судячи з усього, гумористка вирішила побешкетувати, що такою шаленою вона постала в новому образі.
На фото Сопонару зображена в студії, де знімають відоме шоу Ліга Сміху. Підлоги сукні Дівчина підняла, а пустотливий погляд направила в сторону.
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Красуня в чорній сукні з відкритими плечима і ключицями на тонких бретелях. Волосся блондинка зібрала в неохайний пучок, зробивши акцент на масивних сережках і ніжною коралової помади.
Сопонару кокетливо відкрила губки і широко відкрила очі.
Приблизний переклад тексту, який написала дівчина говорить: "хороша дівчинка ніколи не буде достатньо хорошою. Так? Чи будемо ми поганими?"
На що шанувальники відреагували міріадами сердечок і запевненнями, що ці слова Ніки не відносяться до Ірини, адже вона прекрасна у всьому.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🔥🔥🔥😍", "Ви красива!", "she’s never good enough.... - Іра, це не про тебе. Ти-досконалість у всьому!", "❤️❤️❤️❤️❤️...ну дуже файна", - написали шанувальники Ірини.
Нагадаємо, що гарячі блондинки з " жіночого кварталу "влаштували день спокуси в модних нарядах:"Суцільний вогонь".
Як повідомляла Politeka, спокуслива красуня з " Квартал 95 "показала, що приносить жінкам насолоду:" з усієї сили...".
Також Politeka писала, що блондинка-красуня з " жіночого кварталу "влаштувала пікантні витівки в нижній білизні:" Вай, мамо!".