Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", а также ее коллега Вера Кекелия поделились стильными кадрами

Обе красавицы-блондинки из «Квартала» решили показать весенние образы и удивить нежностью на фото после преображения. Молодая мама – Вера Кекелия выбрала сдержанный образ во время любования солнечной погодой.

Также она заявила, что продолжает работать на съемках «Женского квартала» несмотря ни на что. В то же время Ирина Сопонару решила не отставать и показала фото, на котором позировала в одном свитере и выставив длинные ноги вперед.

«Клевая как Мадонна, но упоротая, как Нирвана.... Откуда цитата, кто узнал?)», - подписала оригинально свое фото девушка.

Пользователи сети сразу отреагировали на снимки артисток:

«Курт Кобейн, стих третий..; Big гарнюша!; из песни; Богиня🔥; Очаровательный вид😍; А в деревнЯх, таких нет!; Круто снято!; Какая хорошенькая!!!; Красивые ноги); очень красиво!; Вауу🔥красотка; Сплошной огонь вскоментах... Жарко; Совершеннее ,чем Мадонна😍».

До этого Ирина показалась в темном пиджаке и стильных серьгах. Сопонару позировала боком, волосы собрав в хвостик. Актриса в руке держала большую красную розу, наслаждаясь ее запахом.

"Обожаю цветы со всей силы. Дарите своим женщинам цветы, без повода, делайте имиджевые акции, это обалденно круто", - написала красотка под фотографией.

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