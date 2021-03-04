Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", а также ее коллега Вера Кекелия поделились стильными кадрами
Обе красавицы-блондинки из «Квартала» решили показать весенние образы и удивить нежностью на фото после преображения. Молодая мама – Вера Кекелия выбрала сдержанный образ во время любования солнечной погодой.
Также она заявила, что продолжает работать на съемках «Женского квартала» несмотря ни на что. В то же время Ирина Сопонару решила не отставать и показала фото, на котором позировала в одном свитере и выставив длинные ноги вперед.
«Клевая как Мадонна, но упоротая, как Нирвана.... Откуда цитата, кто узнал?)», - подписала оригинально свое фото девушка.
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Пользователи сети сразу отреагировали на снимки артисток:
«Курт Кобейн, стих третий..; Big гарнюша!; из песни; Богиня🔥; Очаровательный вид😍; А в деревнЯх, таких нет!; Круто снято!; Какая хорошенькая!!!; Красивые ноги); очень красиво!; Вауу🔥красотка; Сплошной огонь вскоментах... Жарко; Совершеннее ,чем Мадонна😍».
До этого Ирина показалась в темном пиджаке и стильных серьгах. Сопонару позировала боком, волосы собрав в хвостик. Актриса в руке держала большую красную розу, наслаждаясь ее запахом.
"Обожаю цветы со всей силы. Дарите своим женщинам цветы, без повода, делайте имиджевые акции, это обалденно круто", - написала красотка под фотографией.
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