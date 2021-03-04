Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала, как проводит досуг

На фото Ирина показалась в темном костюме с открытой спиной и небольшим декольте. Сопонару дополнила образ удобными кроссовками, а рядом с ней была другая девушка - в штанах и футболке. Красотки зажгли на танцевальной площадке, будоража движениями. Кадры получились довольно интересными и привлекающими внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Вау, так чувственно", "Надо покушать, очень худенькая", "Супер-девушка", "Хорошая", "Хватит, я ревную", "Королева красоты", "Такое лучше спереди", "Огонь", "Милашка, давай знакомится", "Ты как всегда, оглушающая", "Привлекательная и красивая", "Светлых вам дней, Ирина Сопонару", "Строго загадочно красиво", "Где-то здесь должны быть крылья".

Мы писали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару похвасталась внешностью в просторном свитере.

В этот раз модель сфотографировали во время того, как она делает селфи. Звезда распустила свои волосы, которыми невозможно не гордиться.

Ирина была в объемном сером и ничем не примечательном свитере. Однако она собой скрасила этот наряд.

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