Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впечатлила поклонников необычным фото

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса, которая играет в "Женском квартале" Ирина Сопонару собрала в своем Instagram огромную аудиторию, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, недавно звездная красотка выложила в сеть нежное немного мрачное фото, на котором появилась в необычном образе.

Как видно, Ирина запечатлена у массивной темной стены рядом со ступеньками, она как будто делает шаг, скрестив руки на груди. Перед камерой всегда яркая красотка появилась в скромном наряде – на ней длинная светлая юбка и бежевый широкий свитер. Волосы девушки небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она устремила взгляд куда-то ввысь. В подписи к фотографии Сопонару актриса загадочно написала: "Be brave... by @marta_adamchuk".

Поклонники не оставили без внимания такую публикацию Ирины, ее снимок тут же принялись засыпать комплиментами, восхищаясь ее нежной красотой. "Божественна", "Красивая", "Ничего лишнего и очень красиво", "Красотка", "Невероятная", "Очень красивая", "Очень нежная", - пишут восторженные пользователи в комментариях к фото Сопонару.

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