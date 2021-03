Зажигательная блонда из "Женского квартала" Ирина Сопонару очаровала поклонников романтичным фото

Как сообщает Politeka.net, одна из самых ярких актрис нового проекта "Квартал 95" "Женский квартал" Ирина Сопонару полюбилась зрителям за свои искрометные роли и урожденную харизму. Девушка за короткое время собрала свою армию фанатов Instagram, которых теперь часто радует яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз юморная красотка опубликовала в сети романтичное черно-белое фото, на котором появилась в интересном образе.

Как видно, на новом фото Ирина запечатлена в тусклой комнате, она как будто отдала себя в руки двух людей, которые ее наряжают. Перед камерой актриса появилась в скромном наряде – на ней стильный черный пиджак, под которым видно прозрачную кофточку. В зоне декольте на снимке видно чью-то руку, которая что-то поправляет. Еще две чьих-то руки аккуратно поправляют прическу девушки, укладывая пряди. А на лице Сопонару полная безмятежность, она как будто полностью отдала себя в эти руки.

В подписи к фотографии Ирина написала: "So peaceful. So chill. Благодарность за фотокарточку @marta_adamchuk. За лук @valera_topal. За мейк @alenamagic_. За повод собраться @zhenskiykvartal_official. ....to be continued". Фолловеры красотки в восторге от ее нового фото, девушку заваливают комплиментами в комментариях к фото. "Вы очень красивая, прикольная и добрая, Вы самая лучшая актриса!", "Безмятежность", "Прелесть", "Прелестница", "Такая милашка", "Ира, ты всё-таки выложила это фото, спасибо! Ты великолепна!", - пишут в комментариях к фото Иры.

Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".

Как сообщала Politeka, Шальная блондинка из "Квартал 95" взволновала обнаженными плечиками: "Совершенство во всем".

Также Politeka писала, Заводная блондинка из "Женского квартала" похвасталась пластикой и сняла все на видео: "Вау, так чувственно".