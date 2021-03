Запальна блонда з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зачарувала шанувальників романтичним фото

Як повідомляє Politeka.net, одна з найяскравіших актрис нового проекту "Квартал 95" "Жіночий квартал" Ірина Сопонару полюбилася глядачам за свої іскрометні ролі і уроджену харизму. Дівчина за короткий час зібрала свою армію фанатів Instagram, яких тепер часто радує яскравими фото і Відео зі свого життя. Так, цього разу гуморна красуня опублікувала в мережі романтичне чорно-біле фото, на якому з'явилася в цікавому образі.

Як видно, на новому фото Ірина відображена в тьмяній кімнаті, вона ніби віддала себе в руки двох людей, які її наряджають. Перед камерою актриса з'явилася в скромному вбранні - на ній стильний чорний піджак, під яким видно прозору кофтинку. У зоні декольте на знімку видно чиюсь руку, яка щось поправляє. Ще дві чиїхось руки акуратно поправляють зачіску дівчини, укладаючи пасма. А на обличчі Сопонару повна безтурботність, вона ніби повністю віддала себе в ці руки.

У підписі до фотографії Ірина написала: "So peaceful. So chill. Подяка за фотокартку @marta_adamchuk. За лук @valera_topal. За мейк @alenamagic_. За привід зібратися @zhenskiykvartal_official. ....to be continued". Фоловери красуні в захваті від її нового фото, дівчину завалюють компліментами в коментарях до фото. "Ви дуже красива, прикольна і добра, Ви найкраща актриса!", "Безтурботність", "принадність", "спокусниця", "Така миленька", "Іра, ти все-таки виклала це фото, спасибі! Ти чудова!",- пишуть в коментарях до фото Іри.

