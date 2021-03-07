Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала, как празднует
На фото Ирина показалась в светлом платье с большим декольте, а бретельки спустила на руки. Образ Сопонару дополнила интересным украшением на шее и часами на руке. Девушка держала в руке бокал с напитком, отпивая в момент съемки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"За мой волшебный лук", - написала красотка под фото.
"Детка, это чистая любовь, а за фотокарточку благодарность", - добавила в конце актриса.
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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"С наступающим", "Сама самая красивая в мире, с наступающим!", "Красивая очень", "Суперовая", "Это потому, что вы голову помыли", "Ирина???", "Здравствуйте", "У нас fashion gang, наш beauty сленг Поломает тебе голову – вообще bang-bang Передай помаду, захвати Просекко, С нами эта дискотека станет дискотека века".
Мы писали, что звезда Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару заинтриговала поклонников в открытом черном платье на бретелях.
Юмористка прокомментировала свою фотографию цитатой из песни Rachel Ferguson "Never Good Enough".
Ирина написала: "When a girl is good, she’s never good enough.... So? Shall we be bad?"
Судя по всему, юмористка решила пошалить, именно такой шальной она предстала в новом образе.
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