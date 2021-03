Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала, как празднует

На фото Ирина показалась в светлом платье с большим декольте, а бретельки спустила на руки. Образ Сопонару дополнила интересным украшением на шее и часами на руке. Девушка держала в руке бокал с напитком, отпивая в момент съемки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"За мой волшебный лук", - написала красотка под фото.

"Детка, это чистая любовь, а за фотокарточку благодарность", - добавила в конце актриса.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"С наступающим", "Сама самая красивая в мире, с наступающим!", "Красивая очень", "Суперовая", "Это потому, что вы голову помыли", "Ирина???", "Здравствуйте", "У нас fashion gang, наш beauty сленг Поломает тебе голову – вообще bang-bang Передай помаду, захвати Просекко, С нами эта дискотека станет дискотека века".

Мы писали, что звезда Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару заинтриговала поклонников в открытом черном платье на бретелях.

Юмористка прокомментировала свою фотографию цитатой из песни Rachel Ferguson "Never Good Enough".

Ирина написала: "When a girl is good, she’s never good enough.... So? Shall we be bad?"

Судя по всему, юмористка решила пошалить, именно такой шальной она предстала в новом образе.

