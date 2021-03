Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала, як святкує

На фото Ірина здалася в світлій сукні з великим декольте, а бретельки спустила на руки. Образ Сопонару доповнила цікавою прикрасою на шиї і годинами на руці. Дівчина тримала в руці келих з напоєм, відпиваючи в момент зйомки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"За мій чарівний лук", - написала красуня під фото.

"Дитинко, це чиста любов, а за фотокартку подяку", - додала в кінці актриса.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"З наступаючим", " сама найкрасивіша в світі, з наступаючим!", "Красива дуже", "суперова", "це тому, що ви голову помили", " Ірина???", "Здрастуйте","у нас fashion gang, наш beauty сленг поламає тобі голову – взагалі bang-bang Передай помаду, захопи Просекко, з нами ця дискотека стане дискотека століття".

Ми писали, що зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару заінтригувала шанувальників у відкритій чорній сукні на бретелях.

Гумористка прокоментувала свою фотографію цитатою з пісні Rachel Ferguson"Never Good Enough".

Ірина написала: "When a girl is good, she's never good enough.... So? Shall we be bad?"

Судячи з усього, гумористка вирішила побешкетувати, саме такою шаленою вона постала в новому образі.

