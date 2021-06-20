Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала фанатов новым фото

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская юмористка, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным кадром из новой фотосессии, на котором появилась в образе брюнетки, при том что сама она блондинка.

На новой фотографии Ирина запечатлена в тусклой комнате с мягким светом, она стоит в интересной позе и держит в руках горшок с пышным растением. Перед камерой юмористка появилась в необычном образе – на ней черное кружевное боди интересного фасона, которое красиво облегает фигуру, подчеркивая стройную талию и ноги. Похоже, чтобы превратиться в брюнетку актриса надела парик с темными волосами в стрижке каре, а на ее глазах стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "Ты – это То, что изначально совершенно и красиво. Люби себя, береги себя". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Звезда", "Love", "Все люди, как люди, а я суперстар", "Поздравляю с праздником. Все просто супер", "Такую красоту и прятать, это не хорошо", "Ноги огонь", "Ирочка, не перестаешь меня удивлять", "Ирочка, оставайся такой же очаровательной", "Красотка".

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