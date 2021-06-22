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Украинская актриса, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару порадовала фанатов ярким видом

Как передает Politeka.net, Ирина вместе с украинской певицей Tayanna и звездой «Женского квартала» Анастасией Оруджовой приняли участие в шоу «Хто Зверху?» на «Новом канале». Красотки решили сфотографироваться вместе, чтобы запомнить этот момент.

Ирина позировала в экстремально коротких шортиках, которые подчеркнули ее стройные длинные ножки. Tayanna тоже не отставала. Она надела легкое коротенькое платьице. А вот Оруджова выбрала более скромный наряд.

«Вот таким золотым составом отжигали на Хто Зверху? Безудержное веселье неслось, должна я Вам сказать. Девочки Вы космос», - подписала фото Сопонару.

В комментариях красоткам оставили массу комплиментов. Поклонники пришли в восторг от коротких шортиков актрисы.

«Ох и ногиииии», «Звезда», «Ооо))) Мы с мужем будем смотреть по-любому) Тем более он работает на ХЗ)))», «Best friend», «Ох Боже, как я люблю этих девчат!», «Красотки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару поделилась необычным кадром из новой фотосессии, на котором предстала в образе жгучей брюнетки. Красотка похвасталась своей стройной фигурой, продемонстрировав ее весьма необычным способом.

Напомним, что блондинка из "Женского Квартала" в кружевном белье привлекла внимание эффектным кадром: "Сладенькая".

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару в кружевном боди и парике поразила внешним видом: "Ноги огонь".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару показала лицо вблизи, заставив девушек завидовать: "Ты лучшая".