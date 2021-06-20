Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару порадувала фанатів новим фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська гумористка, учасниця "Ліги сміху" і "жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним кадром з нової фотосесії, на якому з'явилася в образі брюнетки, при тому що сама вона блондинка.

На новій фотографії Ірина відображена в тьмяній кімнаті з м'яким світлом, вона стоїть в цікавій позі і тримає в руках горщик з пишною рослиною. Перед камерою гумористка з'явилася в незвичайному образі - на ній чорне мереживне боді цікавого фасону, яке красиво облягає фігуру, підкреслюючи струнку талію і ноги. Схоже, щоб перетворитися на брюнетку актриса одягла перуку з темним волоссям в стрижці каре, а на її очах стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Сопонару написала: "ти – це те, що спочатку абсолютно і красиво. Люби себе, бережи себе". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Зірка", "Love", "Всі люди, як люди, а я суперстар", "Вітаю зі святом. Все просто супер", "Таку красу і ховати, це не добре", "Ноги вогонь", "Ірочка, не перестаєш мене дивувати", "Ірочка, залишайся такою ж чарівною", "Красуня".

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