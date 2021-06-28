Известный ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, засветился вместе с певицей Настей Каменских

Как пишет Politeka.net, 49-летний шеф-повар колумбийского происхождения показал фото на своей странице в Инстаграм. Снимок был сделан во время концерта Каменских в Одессе.

Отметим, ранее Хименес-Браво уже делился впечатлениями от выступления и показывал фото с Каменских. Тогда в Сети заметили, что ресторатор выглядит очень счастливым рядом с певицей, заподозрив его во влюбленности в Настю.

"Эктор такой счастливый, наверное, тайно влюблен в Настю", - писали в Сети.

Теперь, спустя некоторое время, Эктор показал еще одно совместное фото с Каменских, сделанное во время того концерта. При этом он добавил на снимок красное сердечко.

Хименес-Браво запечатлен в смокинге темно-серого цвета с витиеватым узором, а также пестрой рубашке с мини-портретами известных лиц и персонажей. На Каменских был оригинальный наряд, в котором выделялись расшитый пайетками черный корсет и лосины.

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