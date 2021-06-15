Шоу "МастерШеф Селебрити", в котором за победу борются украинские звезды, раскритиковали зрители

Новая вариация популярного проекта, главным судьей которого является Эктор Хименес Браво, вышла на экраны совсем недавно.

В первом выпуске сразились команды звездных блондинок и брюнеток. Оля Полякова, TAYANNA и Алина Гросу надели красные фартуки. За синюю команду играли Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер. Команды боролись за серебряную сковороду.

Судя по реакциям в Сети, многим зрителям такой вариант кулинарного шоу не понравился.

«МастерШеф превращается в непонятно что. Уже этих звезд не знают где засветить», «Как некрасиво себя Полякова ведет, стыдно просто», «Зачем на стол к Эктору лезть?», «О боже мой! Кто их выпустил», «Лучше уже дождаться новый сезон, чем смотреть это», «Ээээмммм... Оказывается Полякова это ещё не худший вариант... Я когда увидела Зиброва, Могилевскую, Монро... офигела», - пишут в комментариях.

Напомним, в первом выпуске "МастерШеф. Селебрити" в первом конкурсе звезды готовили известное итальянское блюдо — ризотто с грибами. Лучшее блюдо презентовала команда синих. Они получили один балл. Во втором конкурсе участницы играли в кулинарный крокодил. Победила команда красных. Они получили два балла. В третьем конкурсе команды должны были приготовить одинаковое блюдо — борщ. С заданием также лучше справилась команда красных.

Таким образом, серебряную сковороду выиграли Оля Полякова, Алина Гросу и TAYANNA.

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