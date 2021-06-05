Ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Хименес-Браво показал забавные кадры с проекта

Как передает Politeka.net, новые кадры повар опубликовал на своей страничке в Instagram.

Эктор является неизменным ведущим шоу "Мастер шеф" начиная с 2011 года. За время проекта с ним произошло немало как конфузов, так и приятных мгновений.

"Этюд под названием «Мои заигрывания с балконом»", - подписал серию снимков Эктор, добавив, что сегодня состоится финал «Мастер шеф. Профессионалы».

Поклонники судьи «Мастер Шеф» были в восторге от нарезки и не скупились на лестные комментарии для своего любимца. Также украинцы озвучили имена своих фаворитов в финале проекта.



"Люблю Вадя! Искренний и положительный парень!", "Люлько", "Сильнейшие Люлько и Элеонора", "Все достойны победы! Хочу видеть победителем кого-то из этой тройки: Николай, Вадим, Лиля!", - писали в комментариях под постом.

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