Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свои развлечения с профессиональным тренером и спортсменкой Анитой Луценко
Судья шоу "Мастер Шеф", часто делится забавными видео, снятыми вместе со звездами украинского шоу-бизнеса, передает Politeka.net.
В этот раз Эктор разместил видео, которые он снял вместе с Анитой Луценко в юмористическом ключе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Так, на видео Хименес-Браво сначала жадно откусив кусок киевского торта, сразу после еды под четким контролем Аниты сжигает лишние калории - делает частые приседания. Тренер неумолимо указывает ему, чтобы активнее приседал.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Никитюк встретила утро в компании известного красавчика, всплыли пикантные детали: "Согласилась за гаражами"
Молодая Кароль с короткой стрижкой перестала быть похожей на себя: "Весна пришла"
Новая "Холостячка" Огневич не устояла перед красотой молодого красавца: "Ой, какой милашка"
Полное лунное затмение состоится в Украине 26 мая: кто в опасности
"Забываю про диету когда есть ТОРТИК БКК от Шефа 🤪🤩😋", - написал автор забавного видео.
За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Можно медальку😂", "Я и спорт 🔥🔥🔥", "Ааааоааа", - написали пользователи сети.
Напомним, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик Ток".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф"