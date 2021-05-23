Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свои развлечения с профессиональным тренером и спортсменкой Анитой Луценко

Судья шоу "Мастер Шеф", часто делится забавными видео, снятыми вместе со звездами украинского шоу-бизнеса, передает Politeka.net.

В этот раз Эктор разместил видео, которые он снял вместе с Анитой Луценко в юмористическом ключе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, на видео Хименес-Браво сначала жадно откусив кусок киевского торта, сразу после еды под четким контролем Аниты сжигает лишние калории - делает частые приседания. Тренер неумолимо указывает ему, чтобы активнее приседал.

"Забываю про диету когда есть ТОРТИК БКК от Шефа 🤪🤩😋", - написал автор забавного видео.

За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Можно медальку😂", "Я и спорт 🔥🔥🔥", "Ааааоааа", - написали пользователи сети.

Напомним, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик Ток".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.

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