Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свои развлечения со звездами шоу-бизнеса

Сейчас идут съемки новых выпусков шоу "Мастер Шеф", в которых принимают участие звезды украинского шоу-бизнеса, передает Politeka.net.

Эктор разместил видео, которые он снял вместе со звездами в юмористическом ключе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, на видео Хименес-Браво отчитывает "холостяка" Иракли Макацария, смотрит на танцы травести-дивы Монро, горячо спорит с актрисой Ксенией Мишиной, танцует с шоуменом Александром Педаном и поет с исполнительницей Джамалой.

"Голосуйте за Ваш любимый дуэт ⬇️", - написал автор поста.

За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Без вариантов 😂", "Джамала и вы", "С Макацарием понравилось 😂", "Мишина 🔥🔥🔥С ней получилось очень гармонично", "😂😂😂 в моем случае яичница прокатила", "Педан з Вами🔥", "Только Монро", "С Макацарией и Мишиной понравилось больше всего😍", "Все крутые)с Монро огонь)", "С Джамалой в дуэте просто супер!", "С Мишиной крутяк🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик Ток".

Ресторатор не только записывает развлекательные видео, но также делится секретами приготовления.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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