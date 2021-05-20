Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свои развлечения со звездами шоу-бизнеса
Сейчас идут съемки новых выпусков шоу "Мастер Шеф", в которых принимают участие звезды украинского шоу-бизнеса, передает Politeka.net.
Эктор разместил видео, которые он снял вместе со звездами в юмористическом ключе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Так, на видео Хименес-Браво отчитывает "холостяка" Иракли Макацария, смотрит на танцы травести-дивы Монро, горячо спорит с актрисой Ксенией Мишиной, танцует с шоуменом Александром Педаном и поет с исполнительницей Джамалой.
"Голосуйте за Ваш любимый дуэт ⬇️", - написал автор поста.
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За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Без вариантов 😂", "Джамала и вы", "С Макацарием понравилось 😂", "Мишина 🔥🔥🔥С ней получилось очень гармонично", "😂😂😂 в моем случае яичница прокатила", "Педан з Вами🔥", "Только Монро", "С Макацарией и Мишиной понравилось больше всего😍", "Все крутые)с Монро огонь)", "С Джамалой в дуэте просто супер!", "С Мишиной крутяк🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, где заработал большую популярность. Судья "Мастер Шеф" задействован в съемках на ТВ, а также ведет собственные аккаунты на Ютубе и в "Тик Ток".
Ресторатор не только записывает развлекательные видео, но также делится секретами приготовления.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф"