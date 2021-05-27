Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво предстал истинным ценителем красоты, став членом жюри в известном конкурсе

49-летний колумбийский шеф-повар опубликовал серию новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись тем, что был удостоин выбирать самую красивую украинку в конкурсе Mrs. Ukraine International 2021, передает Politeka.net.

Эктор по этому случаю нарядился в необычный пиджак, напоминавший картину с природным пейзажем. На снимках шеф-повар позировал в обнимку вместе с певицей Джамалой и ведущей Катей Осадчей.

"Выбрали победительницу Mrs. Ukraine International 2021 👑", - сообщил он в подписи, показав фото главной красотки.

Отметим, церемония состоялась 26 мая в Киеве. В ней приняли участие 24 девушки. 30-й юбилейный финал конкурса состоится в этом году в США, где на одной сцене встретятся представительницы из десятков государств, в том числе и Украины. Нашу страну на Международном конкурсе представят обладательница титула "Mrs Ukraine International 2020" Виктория Файнблат и победительница нынешнего конкурса в Украине.

Пользователи обсудили увиденное в комментариях:

"Вау, вау! Какой Эктор красивый! Шикарный пиджак!🔥❤🔥"

"Пиджак действительно суперовий, Эктору очень идет)"

"Там были намного краше😢😮"

"Какие все красивые на фото! 🔥🔥🔥"

"Пиджак шикарный!!!!!"

"Добрый день Эктор🙌! Всё шикарно, выглядите на все 100%🔥🔥. Пиджак безупречной красоты, Вам очень идёт👏. Дай Бог Вам здоровья и благополучия😍😍"

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