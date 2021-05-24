Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился новостью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу кулинара в Инстаграм.

"Наконец-то я могу знаться",-написал Хименес-Браво.

Да, скоро стартует шоу "МастерШеф. CELEBRITY", в котором украинские актеры, телеведущие, популярные танцоры соберутся на самой известной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты.

В каждом выпуске проекта "МастерШеф. CELEBRITY" меряться кулинарным мастерством будут две звездные команды. Им придется полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни «МастерШеф» и посоревноваться в легендарных конкурсах проекта. Например, разгадать «кулинарного крокодила», приготовить блюдо без традиционных девайсов или же выиграть эстафету.

Среди участников Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Елена Шоптенко и другие.

Победитель получит серебряную сковороду.

Судьями шоу станут Эктор Хименес-Бравои шоумен и любимый ведущий СТБ Дмитрий Танкович.

Известие комментируют в сети. "Огого!!! Очень жду премьеру", "Ого, интересно", "Круто", "видимо будет интересно", - пишут в комментариях.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из " Мастер Шеф"