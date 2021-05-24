Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился новостью
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу кулинара в Инстаграм.
"Наконец-то я могу знаться",-написал Хименес-Браво.
Да, скоро стартует шоу "МастерШеф. CELEBRITY", в котором украинские актеры, телеведущие, популярные танцоры соберутся на самой известной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты.
В каждом выпуске проекта "МастерШеф. CELEBRITY" меряться кулинарным мастерством будут две звездные команды. Им придется полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни «МастерШеф» и посоревноваться в легендарных конкурсах проекта. Например, разгадать «кулинарного крокодила», приготовить блюдо без традиционных девайсов или же выиграть эстафету.
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Среди участников Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Елена Шоптенко и другие.
Победитель получит серебряную сковороду.
Судьями шоу станут Эктор Хименес-Бравои шоумен и любимый ведущий СТБ Дмитрий Танкович.
Известие комментируют в сети. "Огого!!! Очень жду премьеру", "Ого, интересно", "Круто", "видимо будет интересно", - пишут в комментариях.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из " Мастер Шеф"