Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал себя на отдыхе

Эктор Хименес-Браво с 2011 года является бессменным ведущем передачи "Мастер Шеф" в Украине, пишет Politeka.net. За это время ресторатор завоевал огромную любовь публики.

Сейчас шеф-повар задействован не только в съемках на ТВ, он также ведет собственный Ютуб-канал, на котором рассказывает секреты приготовления различных блюд, и активно делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.

Так, судья шоу в своих сторис показал, что "сбежал" из кухни, где постоянно работает, и отправился на роскошный курорт в Турцию. Хименес-Браво похвастался видом из своего номера, с которого можно было увидеть не только крыши зданий, но и море.

А позже ресторатор показал, как уже отдыхает на мягких подушках под навесом. Эктор предстал в образе настоящего мачо, сверкая подкаченными мускулами и украшением на шее.

Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Отметим, Эктор Хименес-Браво признался в одном из интервью, что любит все кухни, однако ему импонируют блюда китайской и вьетнамской кухонь, ведь они очень легкие и свежие.

По словам ресторатора, сам он придерживается диеты. В его меню нет сахара, сливочного масла, жирных продуктов и муки, а все остальные продукты он ест.

Примерно четыре раза в неделю Эктор занимается спортом, и даже во время отдыха старается найти в зал, чтобы пойти на тренировку.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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