Певица Настя Каменских насмешила необычным видом в золотых тапках и домашней одежде
Известная певица любит подурачиться дома и показать, как хорошо проводит время в кругу близких. Чаще всего артистка отдыхает дома на закрытой территории своего двора у бассейна, либо на террасе с мужем и подругой. Анна Андрийчук на этих выходных также посетила Настю.
Не обошлось без привычных шутливых Стори в Инстаграм на их страницах. Причем в этот раз Настя позировала не в удобной крошечной одежде, показывая фигуру. На новых кадрах Каменских предстала в светлой толстовке без ярких принтов и в цветастых штанах.
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Позируя в надменной позе в стиле мужа, Настя хотела продемонстрировать главную «достопримечательность» своего образа – золотые тапки с пикантными деталями.
Изображение мужских гениталий на тапочках подруги насмешило и саму Андрийчук, которая выложила у себя на странице, как Каменских размахивает ногами, пока болтает с ней на отдыхе.
Напомним, Каменских в полосатом бикини показала, что вытворяет дома без Потапа: "Такого еще не было...".
Как сообщала Politeka, Раздетая Каменских разлеглась на кровати, в Сети заподозрили неладное: «Вы родили ребенка...».
Также Politeka писала, Каменских понежилась под солнцем, сверкнув ножками в мини: "Часик полного chill out".