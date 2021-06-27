Певица Настя Каменских насмешила необычным видом в золотых тапках и домашней одежде

Известная певица любит подурачиться дома и показать, как хорошо проводит время в кругу близких. Чаще всего артистка отдыхает дома на закрытой территории своего двора у бассейна, либо на террасе с мужем и подругой. Анна Андрийчук на этих выходных также посетила Настю.

Не обошлось без привычных шутливых Стори в Инстаграм на их страницах. Причем в этот раз Настя позировала не в удобной крошечной одежде, показывая фигуру. На новых кадрах Каменских предстала в светлой толстовке без ярких принтов и в цветастых штанах.

Позируя в надменной позе в стиле мужа, Настя хотела продемонстрировать главную «достопримечательность» своего образа – золотые тапки с пикантными деталями.

Изображение мужских гениталий на тапочках подруги насмешило и саму Андрийчук, которая выложила у себя на странице, как Каменских размахивает ногами, пока болтает с ней на отдыхе.

Напомним, Каменских в полосатом бикини показала, что вытворяет дома без Потапа: "Такого еще не было...".

Как сообщала Politeka, Раздетая Каменских разлеглась на кровати, в Сети заподозрили неладное: «Вы родили ребенка...».

Также Politeka писала, Каменских понежилась под солнцем, сверкнув ножками в мини: "Часик полного chill out".