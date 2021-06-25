Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой, понежившись на солнце
Популярная артистка может похвастаться идеальной фигурой в любом наряде, передает Politeka.net. Все дело в том, что Настя похудела, следя за своим питанием и занимаясь спортом.
В своем Инстаграм звезда регулярно балует поклонников фотографиями, на которых подчеркивает свои изгибы. В этот раз Каменских позировала в коротком платье, благодаря которому оголились стройные ножки. Также наряд имел глубокое декольте, что прибавило образу особой пикантности.
Звезда позировала на подстилке, держа в руках мороженое.
"Люблю устраивать себе часик полного chill out - понежиться на солнышке, съесть мороженое, дочитать книгу 🥰", - написала украинская знаменитость.
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За час публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Что за книга? Посоветуйте почитать 😍", "Ой, не могу", "Обожаю это мороженое 🔥", "Какую книгу читаете?", "Красота 😍", "Шикарная", "Настяяяяя,дай лизнуть мороженку 😈😍♥️", "Хорошего отдыха❤️", "Фотка класс вы великолепны с мороженым 🤍🕊🤍", "Красотка 💚💚", "Крутая", "😍Молодец что тут скажешь....", "Красивая девочка 👧", "🙌🔥Ну НАСТЮХА, ну НОЖЫЩИИ ну КРУТЫЕ!🔥🔥🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤👍👍👍👍👸". - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас на страницу Насти Каменских подписаны 5,3 и миллиона пользователей сети.
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