Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в горячих образах

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень известной еще со времен дуэта "Потап и Настя". Красотка сейчас активно развивает сольную карьеру, а также ведет Инстаграм, где делится интересными работами.

В этот раз Настя решила показать, как участвовала в фотосессии для одного из украинских сайтов. Красотка надела украшения на шею и голову, впечатляя образом. На других фото Каменских была уже в платье с большим декольте. Кадры получились очень интересными и антуражными.

Какое из этих фото вам понравилось больше всего? 1-8 Пишите в комментариях",

Джамала, Потап, Зарицкая и экс-жена Позитива Анна Андрийчук сразу оценили и прокомментировали фото: "Настя", "Огонь", "Какая красивая".

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Офигеть !!! как же это красиво!", "Какая же Вы красивая и соблазнительная", "Все нравятся, а 1, 3, 4 особенно", "Наконец-то крутая фотосессия", "Ксена -принцесса воин".

Сообщалось, что украинская певица Настя Каменских в компании молодых тиктокеров похвасталась цветущим видом.

34-летняя звезда является активным пользователем молодежной сети Тик Ток. Для продвижения своего аккаунта она иногда приходит в гости к молодым звездам этой соцсети.

Напомним, Каменских сорвалась на крик во время интервью, застали врасплох

А еще Politeka сообщала, что Потап хвастанул роскошным подарком с бриллиантами на 40-летие

Также Politeka писала, что разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом



