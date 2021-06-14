Певица Настя Каменских удивила новым видео

34-летняя звезда, за которой наблюдают более 5 млн подписчиков в Инстаграм, не только делится интересными снимками, но также любит затрагивать темы мотивации, самосовершенствования и позитивного мышления.

Именно таким стал новый пост артистки, передает Politeka.net.

«Если вы ждали какой-то знак, чтобы решиться на то, что уже давно откладываете - тогда вот он! Врываемся в эту неделю с улыбкой, классным настроем и уверенностью в себе и своих силах», - написала Настя.

Каменских показала короткое видео, в котором пританцовывает под музыку.

Артистку засыпали комплиментами.

«Красотуля от природы...», «Самая красивая женщина», «Ну Как? как можно быть такой красивой и талантливой?», «Настя ты шикарная🔥», - пишут в комментариях.

Однако нашлись и те, кому ролик показался странным: «Какой-то нечеловеческий оскал», «Странное и непонятное видео».

Ранее Каменских напоминала своим фолловерам, что умение радоваться жизни укрепляет здоровье и способно повысить даже защитные силы организма.

“Позитивное мышление очень важно. Оно активизирует в нас хорошие чувства и эмоции: счастье, радость, удовлетворенность собой. А это в свою очередь влияет не только на психологическое здоровье, но и помогает укреплять иммунитет! И что очень важно - позитивные мысли вызывают вдохновение, стремление познавать мир, пробовать новое и подсознательно приближают нас к исполнению наших желаний!" - поделилась интересными фактами певица.

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".