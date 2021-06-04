Певица Настя Каменских откровенно рассказала о взаимоотношениях с пасынком и с бывшей женой Потапа Ириной Горовой

33-летняя звезда уже второй год в браке с любимым мужем Потапом. У нее есть пасынок - сын Потапа Андрей от первого брака с Ириной Горовой.

Об этом Настя рассказала для программы " Ужин с Дороти" на YouTube-канале, передает Politeka.net. По словам Насти Каменских, у нее очень хорошие отношения из сыном Потапа, он очень похож на папу, творческий мальчик.

"Прекрасно, он творческий мальчик. Очень-очень похож на Лешу, такой-такой сочиняет. Знаешь, Леша мечтал построить мини-кинотеатр - студию и конечно там можно играть видеоигры. Каждые выходные Леша с сыном рубится в игры. Он часто приезжает к нам в гости с ночевкой", - сказала Каменских.

По словам исполнительницы, все мальчики очень близкие с мамами, но потом они повторяют все за папами.

"Все мальчики очень близкие к мамам, но потом они повторяют за папами - они же мужчины. Леша вообще очень классный пример", - сказала Настя, а вот об отношениях с Ириной Горовой Настя сказала очень коротко: "У нас нет никаких отношений".

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".