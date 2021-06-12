Украинская певица Настя Каменских всколыхнула Сеть неожиданными кадрами

Как сообщает Politeka.net, видео с певицей показали на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.

«Волшебная NK желает летнего настроения. И хотя погода мало напоминает жаркое время года, видео это исправит», - подписаны кадры.

В ролике Каменских запечатлена в купальнике. Она принимает различные позы перед камерой. При этом внимательные пользователи Сети заметили. На у нее на руке нет обручального кольца.

«Красотка! Только вот почему без обручального кольца?», - пишут в комментариях.

«Такое ощущение, что она в купальниках постоянно ходит. Неужели нет других ценностей», - возмутились другие.

Как известно, Настя Камеских и Потап поженились 23 мая 2019 года. Свадьба прошла в одном из загородных ресторанов под Киевом.

По словам певицы, ее возлюбленный, продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) очень похож на ее отца.

"Я не подбирала, так случайно вышло, а потом я поняла, что он полностью похож на моего отца. Юмором! У Леши с Лешей просто одинаковые были шутки. Это правда. И вообще... даже не могу объяснить... вот эти флюиды, которые человек передает, у них действительно схожи. Не зря же говорят, что девочки выбирают себе мужчин похожих на пап", - поделилась Настя. К тому же, их обоих зовут Алексеями и оба - тельцы по гороскопу.

Напомним, Каменских в обтягивающем платье озадачила "беременным" внешним видом: "Возраст никого не щадит".

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