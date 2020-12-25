Андрей Данилко и Оля Полякова стали детективами нового шоу «Маска», кторое скоро выйдет на одном из украинских каналов
Кроме них, в жюри попали Настя Каменских и Дзидзьо, который и показал фото со съемок на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
На фото запечатлено звездное жюри.
При этом многие в Сети обратили внимание, как расцвел Андрей Данилко рядом с Олей Поляковой. Звезды прижались друг к другу, чтобы поместиться в кадр.
Полякова блистала в соблазнительном золотистом наряде с глубоким декольте.
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Отметим, Данилко не забыл даже про защитную маску, правда надел ее неправильно, оставив нос открытым.
В Сети активно комментируют фото, которое показал Дзидзьо еще до выхода шоу на экраны.
«Хоть где-то счастье есть, Оля и Андрей, у вас», «Какие классные», «Боже, я так вас всех люблю», «Компашка собралась классная», «Класс, вы все такие красивые, чудесные», «Симпатяшки», «Классные все такие», - пишут в комментариях. Восхищаясь артистами.
Шоу "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Данилко, Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступают в роли детективов, которым приходится разгадывать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской.
Напомним, что игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала"
Также Politeka писала, что резко помолодевшая Полякова поразила новой внешностью, копия Дорофеевой.