Андрей Данилко и Оля Полякова стали детективами нового шоу «Маска», кторое скоро выйдет на одном из украинских каналов

Кроме них, в жюри попали Настя Каменских и Дзидзьо, который и показал фото со съемок на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

На фото запечатлено звездное жюри.

При этом многие в Сети обратили внимание, как расцвел Андрей Данилко рядом с Олей Поляковой. Звезды прижались друг к другу, чтобы поместиться в кадр.

Полякова блистала в соблазнительном золотистом наряде с глубоким декольте.

Отметим, Данилко не забыл даже про защитную маску, правда надел ее неправильно, оставив нос открытым.

В Сети активно комментируют фото, которое показал Дзидзьо еще до выхода шоу на экраны.

«Хоть где-то счастье есть, Оля и Андрей, у вас», «Какие классные», «Боже, я так вас всех люблю», «Компашка собралась классная», «Класс, вы все такие красивые, чудесные», «Симпатяшки», «Классные все такие», - пишут в комментариях. Восхищаясь артистами.

Шоу "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Данилко, Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступают в роли детективов, которым приходится разгадывать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской.

Напомним, что игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала"

Также Politeka писала, что резко помолодевшая Полякова поразила новой внешностью, копия Дорофеевой.