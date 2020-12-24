Украинская певица Оля Полякова с юмором рассказала о своих особенностях жене Дмитрия Комарова Александре Кучеренко

Как сообщает Politeka.net, исполнительница стала героиней финального выпуска программы "Утро в большом городе". «Мисс Украина-2016» показала кадры блиц-интервью с популярной "суперблондинкой".

Александра Кучеренко поймала Полякову за кулисами в перерыве между съемками и расспросила звезду о жизни и карьере. Журналистка надела брючный костюм горчичного цвета и черный топ, ее собеседница появилась в кадре, сверкая серебристым платьем-боди с роскошным декольте и завитыми волосами.

"Почему шлепки шлепают?", - поинтересовалась ведущая и получила от Оли Поляковой креативный ответ: "Потому что в попе пропеллер". Артистка также призналась, что очень дорого быть блондинкой, ведь приходится каждый месяц поддерживать красивый цвет волос и тратить немалые деньги на уход за ними. По словам Поляковой, длина ее ног составляет 126 сантиметров.

Ранее Ольга Полякова поделилась историей, как отказала похотливому министру культуры времен Виктора Януковича. Несколько лет назад она по приглашению чиновника приехала в дом тогдашнего президента в Крыму. Прибыв на место артистка выяснила, что от нее ждали не только песен, но и интима.

"Со всем шла с этой дачи. Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой отметила трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и забрала меня. Вот такая скотина", - призналась певица.

Напомним, что бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит.

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