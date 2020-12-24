Украинская певица Оля Полякова с юмором рассказала о своих особенностях жене Дмитрия Комарова Александре Кучеренко
Как сообщает Politeka.net, исполнительница стала героиней финального выпуска программы "Утро в большом городе". «Мисс Украина-2016» показала кадры блиц-интервью с популярной "суперблондинкой".
Александра Кучеренко поймала Полякову за кулисами в перерыве между съемками и расспросила звезду о жизни и карьере. Журналистка надела брючный костюм горчичного цвета и черный топ, ее собеседница появилась в кадре, сверкая серебристым платьем-боди с роскошным декольте и завитыми волосами.
"Почему шлепки шлепают?", - поинтересовалась ведущая и получила от Оли Поляковой креативный ответ: "Потому что в попе пропеллер". Артистка также призналась, что очень дорого быть блондинкой, ведь приходится каждый месяц поддерживать красивый цвет волос и тратить немалые деньги на уход за ними. По словам Поляковой, длина ее ног составляет 126 сантиметров.
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Ранее Ольга Полякова поделилась историей, как отказала похотливому министру культуры времен Виктора Януковича. Несколько лет назад она по приглашению чиновника приехала в дом тогдашнего президента в Крыму. Прибыв на место артистка выяснила, что от нее ждали не только песен, но и интима.
"Со всем шла с этой дачи. Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой отметила трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и забрала меня. Вот такая скотина", - призналась певица.
Напомним, что бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит.
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