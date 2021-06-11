Певица Настя Каменских разоткровенничалась на личные темы, сравнив своего супруга Потапа с покойным отцом

Как известно, страшная трагедия потрясла семью Каменских, в начале году у нее умер отец. Алексей Жмур был известным украинским спортсменом и музыкантом. В свое время был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Г. Веревки. Собственно, с мамой Насти, Лидией Петровной, они познакомились во время одного из концертов. По словам певицы, это была любовь с первого взгляда.

В интервью YouTube-каналуDOROTYE Каменских рассказала о премудрости, доставшейся ей от отца: "Мне папа говорил, неважно, чем ты занимаешься, главное, чтобы ты ощутила "солнечный удар", который я ощутил с твоей мамой".

настя каменских, потап

Удивительно, но, по словам певицы, ее возлюбленный, продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) очень похож на ее отца. Ведущая намекнула, что артистка будто специально "подбирала супруга".

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"Я не подбирала, так случайно вышло, а потом я поняла, что он полностью похож на моего отца. Юмором! У Леши с Лешей просто одинаковые были шутки. Это правда. И вообще... даже не могу объяснить... вот эти флюиды, которые человек передает, у них действительно схожи. Не зря же говорят, что девочки выбирают себе мужчин похожих на пап", - поделилась Настя. К тому же, их обоих зовут Алексеями и оба - тельцы по гороскопу.

До этого Каменских описывала, в какой любви проходило ее детство, рассказав о необычной истории знакомства родителей:

"У них очень большая разница в возрасте, 17 лет. Я помню бесконечную любовь, как они все время целуются... между ними была просто невероятная связь. Папа, когда увидел маму... она говорит, как маньяк просто... И очень сильно влюбились".

Настя Каменских с отцом

Напомним, что 34-летняя Настя Каменских расцвела рядом с 22-летним красавчиком: «Ты крутой!»

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачных кружевах показала, как же повезло Потапу: "Это правда..."

Также Politeka писала, что Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"