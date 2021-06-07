Популярная украинская певица Настя Каменских в компании подруги устроили алкогольную вечеринку

34-летняя звезда и ее 40-летний супруг, продюсер Потап являются чуть ли не самой прочной парой в украинском шоубизе, за отношениями которых следят сотни тысяч поклонников. Настя с удовольствием выставляет свою личную жизнь напоказ и делится с фанатами самым сокровенным. Так, в этот раз Потап застукал Каменских в компании дизайнера, бывшей жены Позитива из "Время и Стекло" Анной Андрийчук-Завгородней за застольем, передает Politeka.net.

"Ты человек высоких принципов и конечно же относишься к своему телу с уважением и диета для тебя имеет немалое значение. Ну обьясни мне, пожалуйста, что это за такая диета? И кто это рядом стобой все время", - пристыдил Потап свою любимую жену в шутку.

Также Потап показал угощения Насти и ее подруги Анны. На столе у милых девушек полный графин для водки и украинская закуска - сет из сала.

"Эта девочка так нехило бухает...", - сказала Каменских шутя о своей подруге.

Как известно, парочка еще не обзавелась детьми, но в Сети Каменских периодически приписывают беременность. Так было и недавно, во время ее путешествия в Мексику, куда она отправилась без мужа. Певица опровергла слухи и посоветовала фанатам "ждать год-два-три" до этого радостного события, сколько точно она не знает.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".