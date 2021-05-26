Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с украинцами секретами ухода за собой
Этой теме артистка посвятила новый пост на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Настя призналась, что для нее любимым уходовым продуктом является простое кокосовое масло.
По словам певицы, она находит ему сразу несколько применений: делает маску для волос раз в 1-2 недели, использует как увлажняющее средство для тела после душа, а также мажется им на отдыхе для загара.
«Самое главное - выбирать качественное нерафинированное масло холодного отжима, без добавок и ароматизаторов», - подчеркнула Каменских.
Этот пост она сопроводила своим фото. На снимке певица лежит на полу в милом голубом сарафане в цветочек. Ее волосы эффектно рассыпались по полу, придавая снимку большей легкости.
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Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.
«Красотка», «Класс, постоянно использую кокосовое масло!», «Девочки изучите вопрос и мажьтесь оливковым! У кокосового куча побочек и уже доказали что оно не супер полезное а просто хороший маркетинг!», «Настя, какая красотка!», «Бусинка», «Лёжа надо другое рекламировать так», «Красотка, просто огонь», - пишут люди.
Отметим, что ранее Каменских рассказала, что переболела коронавирусом, после которого у нее начались панические атаки.
«Это просто кошмар, ты не можешь дышать», - призналась певица.
Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".
Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".
Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".