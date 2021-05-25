Известный украинский радиоведущий, телеведущий бэкстейджа «Голосу країни» Слава Демин показал Настю Каменских в непривычном для фанатов виде

Шоумен поделился неожиданными кадрами с певицей в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Каменских пришла на радиопрограмму Демина, где поговорила с ведущим о своем новом альбоме. В процессе не обошлось без шуток.

Так, Демин опубликовал их с Каменских совместное фото, на котором они удивили внешностью: оба артиста красовались с роскошными усами на лице. Видеть Настю с такой растительностью было очень необычно. Судя по всему, артисты использовали маску для Инстаграм.

«Настя сегодня роскошная!», - подписал фото Демин.

Кроме того, Настю попросили спеть шутливую песню со словами: «Потапчик, у-у-у. Он готовит мне суп. Суп-суп -суп. Я голодная, как пантера. Мяу-мяу-мяу». Соответствующими кадрами Каменских поделилась в своем Инстаграм с подписью: «Как вам такой трэк?».

Ранее Настя призналась, что переживает непростой период. В интервью звезда напомнила, что в начале этого года потеряла своего отца.

«Мне далось все это нелегко, я заболела в последствии короной, болезнь оставила свои отпечатки, я начала испытывать панические атаки», - поделилась певица.

Напомним, ведущий "Голосу країни" бегал по центру Киева в розовых колготах: "Кончита Вурст уже не та".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских удивила откровениями о тяжелом периоде: "Болезнь оставила свои отпечатки".

Также Politeka писала, что Каменских с разрезом от бедра показала, в чем ее настоящая сила: "Вдохновляющая девушка".