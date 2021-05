Известная украинская певица Настя Каменских которая еще недавно эпатировала публику снимками с неидеальной фигурой, рассказала о болезни, которая оставила свой след

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram. Теперь же звезда прокомментировала свое состояние и последствия коронавируса для интервью изданию Собеседник.

"В начале года я потеряла папу, ему было 82 года, он для меня был всем. Мне далось все это нелегко, я заболела в последствии короной, болезнь оставила свои отпечатки, я начала испытывать панические атаки", - сказала Каменских.

Звезда говорит, что для нее сейчас самый тяжелый период в последние годы. Карантин, отсутствие концертов, жизнь онлайн – это было непросто для многих. Именно в этот период в жизни Настя решилась на новую авантюру - купила билеты в Мексику и улетела на съемки реалити-шоу.

На выходных Каменских порадовала фанатов новым свадебным видео в годовщину свадьбы с мужем Потапом.

"Sweet memories of a special day in our life. Happy anniversary to us 🤍", - написала Настя на английском, адресуя слова любимому мужу Потапу, что в переводе значит "Сладкие воспоминания об особенном дне нашей жизни. С юбилеем нас".

