Известная украинская певица Настя Каменских помиловалась рядом с цветами, показывая необычный домашний образ

Исполнительница старается в свободное время посвятить себя дому и семье. В перерывах между насыщенными буднями, подготовкой к различным выступлениям и пиаром новых песен звезда просто проводит время дома.

Чаще всего причем Настя наслаждается солнечной погодой у бассейна и лучшими кадрами оттуда делится в сети. Поскольку артистка ведет не одну социальную сеть, в Стори в Инстаграм также нередко появляются короткие ролики, отснятые для приложения Тик-Ток, в котором звезда часто экспериментирует.

В этот раз она похвасталась подборкой весенних кадров на фоне цветущей природы. В кружевном лифе от купальника, расстегнутой кофте и без макияжа, но с фильтром на лице, Каменских прогулялась по двору. Не забыла Настя показать и цветущую сирень, демонстрируя на камеру цветы с довольной улыбкой.

Ранее Настя появилась перед камерой в интересной локации, она предстала перед фотографом в совершенно новом образе.

В подписи к публикации Каменских написала: "Спасибо за то, что разделили со мной премьеру альбома и премьеру клипа «Красное вино»". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.

"Красотка", "Красивая", "Настя, ты не перестаёшь удивлять нас и радовать своим творчеством", "Красивая", "Прекрасная и привлекательная певица Анастасия Каменских", "Настюха снова удивляет, боже, эти наряды всегда разные; "Тебе очень идет эта прическа, ты такая пушистенькая", "Ну просто красотка", - пишут под фото.

Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.

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